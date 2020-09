Teatro Mongiovino: STAGIONE 2020/2021 completamente rinnovata

“Siamo stati chiusi, siamo stati distanti… ma non abbiamo mai smesso di

sognare!!! Il teatro Mongiovino ritorna più vivo che mai! Talmente vivo che quest’anno

facciamo riposare la “n” e al suo posto mettiamo la “v”…

Il teatro cambia faccia, si trasforma, si adatta… il teatro cresce! Per raccontare ancora storie e per tornare a stare insieme.”

Così, il Mongiovivo riapre al pubblico trasformato, perché dalle esperienze, per difficili che siano, si riesce sempre a crescere.

Dal 10 settembre, il Mongiovino riapre proponendo una stagione completamente

rinnovata nei modi, nei giochi, nelle forme. Il nostro giardino diventa palcoscenico, per accogliere una stagione all’aperto godendo di una completa libertà!

Laboratori di pittura, di arte, spettacoli per i più piccoli, fiabe e filastrocche e – novità di quest’anno – una giornata dedicata totalmente alla musica!!!

“Torneremo poi in sala, ma in una maniera diversa: abbiamo trasformato la platea, smontando le sedie e creando un ampio parterre in cui saremo distanti ma vicini, con tanti spettacoli per i più piccoli. Poi finalmente torneremo “on stage” con una nuova disposizione in platea e per continuare la nostra stagione. Tante le novità!”

17 settembre 2020 ore 17,00

il Teatro delle Marionette degli Accettella presenta:

SUONIAMO INSIEME…MUSICALMENTE

Compagnia: Pirimpumpara

Testo e regia: Maria Giuditta Santori

Con:Maria Giuditta Santori(percussioni e voce);Raffaele Magrone(clarinetto e voce);Sabrina Scriva(chitarra e voce)

Disegno luci: Roberto De Leon

Età consigliata da 0 anni

Concerto interattivo per bambini e genitori ispirato alla teoria di Edwin Gordon sull’apprendimento musicale infantile. I brani sono composizioni originali di Maria Giuditta Santori e coinvolgono grandi e bambini in un ascolto partecipe e condiviso. Un’esperienza unica da vivere con il proprio figlio.

19 settembre 2020 ore 17,00

il Teatro delle Marionette degli Accettella presenta:

IL CIRCO IN VALIGIA

Compagnia:Per fare un gioco

Di e Con:Gianluigi Capone

Età consigliata da 3 anni

Artista poliedrico e sorprendente, di quelli che “sanno fare tutto” intrattengono il pubblico di ogni età con acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie, giocolerie e giullarate. Gioca con il fuoco, con diabolo, clave, palline e fazzoletti… gioca con i pensieri, le idee, i sogni. Un Circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente.

19 settembre 2020 ore 17,00

20 settembre 2020 ore 10,00 e ore 16,00

4 ottobre 2020 ore 10,00 e ore 16,00

11 ottobre 2020 ore 10,00 e ore 16,00

il Teatro delle Marionette degli Accettella presenta:

CARTONI ANIMALI

Compagnia:Per fare un gioco

Di e Con:Roberto Capone

Età consigliata da 1 anno

Laboratorio pittorico Installazione realizzata con sculture di cartone riciclato di animali di varia natura e dimensione. I partecipanti potranno dare liberamente colore a tutte le sculture in un’azione colletiva. L’associazione fornisce tempere, pennelli e tutto il necessario per lo svolgimento del laboratorio.

20 settembre 2020 ore 11,00 e ore 17,00

il Teatro delle Marionette degli Accettella presenta:

LA GALLINELLA ROSSA

Compagnia:Teatro delle Marionette degli Accettella

Di e Con:Stefania Umana e Silvia Grande

Scene:Andrea Croci

Luci e fonica: Roberto De Leon

Età consigliata da 3 anni

La Gallinella Rossa, un giorno trova un chicco di grano e decide di trasformarlo in pane. Più volte chiede aiuto ai suoi fidati amici della fattoria: un cane, un gatto e un’oca. Tre simpatici scansafatiche che di fronte al duro lavoro scappano via a gambe levate.Ma la gallinella non si scoraggia: tutta sola semina il chicco, miete il grano,lo macina al mulino,raccogli i pesanti sacchi di farina, impasta e finalmente informa il pane. Quando il pane esce dal forno e gli amici si affacciano alla sua casa attirati dall’inconfondibile profumo, come reagirà la gallinella? Voi che fareste? Sarà il pubblico a decidere di volta in volta, se chi semina raccoglie. Due attrici e un musicista dal vivo, utilizzando suoni, musica, parole e figure racconteranno la storia della popolare Gallinella Rossa.

PREZZO BIGLIETTO: ADULTI € 10,00 ; BAMBINI € 8,00

Per informazioni e prenotazioni Tel. 06.51.31.492 www.accettellateatro.it

mongiovino@accettellateatro.it

prenotazioni@accettellateatro.it

