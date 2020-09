Teresa Scavelli, la baby sitter morta per salvare tre bambini da un’aggressione



La donna di 46 anni è stata brutalmente uccisa in Svizzera lo scorso 2 settembre, mentre cercava di difendere tre bambini da un’aggressione. Teresa Scavelli, madre di tre figli, lavorava come baby sitter presso una famiglia di Sankt Gallen. I funerali si sono svolti domenica a Palù, in provincia di Verona.

