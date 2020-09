Test di Medicina 2020, le novità per i 66.638 candidati tra mascherine e autodichiarazione



Conto alla rovescia per il test di Medicina 2020, in programma giovedì 3 settembre in tutta Italia. 66.638 aspiranti camici bianchi proveranno a ottenere uno dei 13.072 posti disponibili negli atenei italiani. Tante le novità della prova a causa dell’emergenza Coronavirus: dall’esame sotto casa all’uso della mascherina obbligatorio, dall’autodichiarazione all’esclusione per chi è in quarantena.

