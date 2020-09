Test Medicina, la rabbia degli studenti esclusi perché positivi: “Nessuna risposta dal Ministero”



Si sono svolti oggi i test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021. Tuttavia, molti aspiranti camici bianchi non hanno potuto parteciparvi perché in quarantena dopo essere risultati positivi al nuovo Coronavirus. Le loro testimonianze a Fanpage.it: “Dopo un anno di sacrifici vedersi togliere la possibilità di provare a entrare nella facoltà dei propri sogni è veramente un’ingiustizia”.

