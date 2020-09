Texas, due bimbi restano in casa con il cadavere della nonna per una settimana



Il corpo senza vita della settantunenne, con cui i bambini vivevano da tempo, è stato ritrovato solo una settimana dopo l’improvviso decesso. I due piccoli di sette e cinque anni non sono riusciti a sbloccare il telefono per chiedere aiuto. Ora sono in affidamento in attesa che un altro parente ne ottenga la custodia.

Continua a leggere



Il corpo senza vita della settantunenne, con cui i bambini vivevano da tempo, è stato ritrovato solo una settimana dopo l’improvviso decesso. I due piccoli di sette e cinque anni non sono riusciti a sbloccare il telefono per chiedere aiuto. Ora sono in affidamento in attesa che un altro parente ne ottenga la custodia.

Continua a leggere

Continua a leggere