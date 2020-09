TikTok, il suicidio in diretta diventa virale, ma la piattaforma non riesce a rimuoverlo



Quindici secondi di un suicidio in diretta sono diventati virali su TikTok, il social cinese che spopola tra i ragazzini. La vittima è Ronnie McNutt, un ex militare di 33 anni che aveva deciso di farla finita durante una live su Facebook. Una settimana dopo il suo decesso, però, il filmato è ormai condiviso in tutto il mondo.

