Torino: dà una spallata a un altro ragazzino, 16enne accoltellato in pieno centro



I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica nella centralissima Via Roma. Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha dato accidentalmente una spallata ad un giovane che lo ha colpito con un coltello, per poi fuggire insieme al gruppo di amici. La polizia indagare per risalire agli aggressori.

