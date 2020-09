Torino, i banchi non sono ancora arrivati: il primo giorno di scuola si fa in chiesa



Un inizio di anno scolastico sicuramente atipico per i ragazzi della quinta h del liceo del Convitto Umberto I di Torino a lezione tra i banchi della chiesa della Confraternita di San Rocco, in via San Francesco D’Assisi. I banchi ordinati ad i inizio luglio infatti non sono ancora arrivati.

Continua a leggere



Un inizio di anno scolastico sicuramente atipico per i ragazzi della quinta h del liceo del Convitto Umberto I di Torino a lezione tra i banchi della chiesa della Confraternita di San Rocco, in via San Francesco D’Assisi. I banchi ordinati ad i inizio luglio infatti non sono ancora arrivati.

Continua a leggere

Continua a leggere