Torino, rapina a colpi di tosse in banca: “Datemi i soldi o vi contagio”



L’episodio in un istituto di credito di Torino dove l’anziano rapinatore si è presentato nei giorni scorsi fingendosi malato di covid e quindi minacciando di infettare tutti i presenti. Gli impiegati lo hanno assecondato congegnandogli quanto presente in quel momento, la somma di 4200 euro, ma alla polizia è bastato poco per individuarlo arrestarlo.

