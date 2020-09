Torino, rubano bonsai dalla tomba del figlio. L’appello della madre: “Era un simbolo, restituitelo”



L’appello di Annagrazia Basile, mamma di Adriano Fasulo, un ragazzo morto il 19 luglio 2019 in un incidente stradale: “Mio figlio è morto un anno fa e da allora vado ogni giorno al cimitero di None per salutarlo e stare con lui anche alcune ore. Gli canto le sue canzoni, gli parlo. Ma ieri hanno rubato il bonsai che per lui era un simbolo, un nostro segreto, portando via anche il biglietto con scritto ‘Mamma ti ama’ “

