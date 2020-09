Torino, sequestrate 10 tonnellate di cibo avariato destinate ai ristoranti “all you can eat”



Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese nelle scorse ore ha portato al sequestro di ben dieci tonnellate di cibo ritenuto non adatto al consumo umano. Il blitz delle Fiamme Gialle ha riguardato alcuni grandi depositi di cibo che si trovano a Torino e di proprietà di un imprenditore di origine cinese, ora denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di frode in commercio, utilizzo di falsi sigilli e cattivo stato di conservazione degli alimenti.

