Tornano per cercare il portafoglio perso nel pub: proprietario spara per mandarli via, arrestato



Il proprietario del Manhattan, noto pub in Barriera di Milano a Torino, ha mandato via dei clienti con cui discuteva sparando in aria qualche colpo di pistola (con un’arma rubata): è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione.

