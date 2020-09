Tragedia a Tirrenia, donna muore colpita in testa da una trave: si era appesa per fare una foto



Tragico incidente a Tirrenia, sul litorale pisano: una donna di 43 anni è morta dopo essersi appesa con le braccia a una trave di cemento per farsi scattare una foto dal fidanzato. La trave, però, ha ceduto e ha colpito alla testa e al collo la 43enne. Per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo dei soccorsi.

