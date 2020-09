Treviso, bimbo di 6 anni si addormenta e viene dimenticato sullo scuolabus: sfonda il vetro ed esce



Un bambino di sei anni è rimasto chiuso nello scuolabus che lo stava riportando a casa dopo essersi addormentato. Quando si è svegliato si è ritrovato nel deposito dei bus con le porte serrate. Non si è però fatto prendere dal panico: ha cercato il martelletto di sicurezza e ha sfondato un vetro per uscire. La vicenda è successa in provincia di Treviso.

