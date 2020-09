Treviso, la fidanzata lo lascia e lui tenta di stuprare la madre 57enne della ragazza



Un 40enne albanese è accusato di violenza sessuale e lesioni personali. I fatti sarebbero avvenuti a Montebelluna nel febbraio del 2018. L’uomo non si era mai rassegnato alla fine della relazione con la figlia della vittima, arrivando anche ad essere condannato per stalking. Proprio in questo contesto che sarebbe avvenuto il tentativo di violenza ai danni della madre della sua ex.

