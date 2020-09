Turiste di 15 e 16 anni violentata a Matera, quattro dei loro aggressori restano in carcere



Il Gip di Matera ha respinto il ricorso per l’attenuazione della misura cautelare presentato dagli avvocati dei quattro giovani finiti in carcere nell’ambito dell’indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi a Marconia di Pisticci. I ragazzi restano così in prigione, mentre altri 3 risultano indagati a piede libero. In programma sabato prossimo l’incidente probatorio.

