Ubriaco, abusa di un minorenne con handicap indossando le mutande del ragazzino



Già gravato da precedenti per reati contro la persona, dovrà scontare una pena residua di un anno e 5 mesi. Il 39enne è stato arrestato nei giorni scorsi, per i fatti avvenuti la scorsa notte di Capodanno. Si era intrufolato nell’abitazione in un palazzo in cui abitava a Forlì e aveva approfittato di un 15enne autistico.

Continua a leggere



Già gravato da precedenti per reati contro la persona, dovrà scontare una pena residua di un anno e 5 mesi. Il 39enne è stato arrestato nei giorni scorsi, per i fatti avvenuti la scorsa notte di Capodanno. Si era intrufolato nell’abitazione in un palazzo in cui abitava a Forlì e aveva approfittato di un 15enne autistico.

Continua a leggere

Continua a leggere