Usa, trovata morta bimba di tre anni: arrestati i tutori. I vicini: “Siamo sotto choc”



Una bambina di soli tre anni è stata trovata morta in un appartamento di Kinghurst, un distretto del West Midlands. Le cause della morte non sono ancora state chiarite ma le prime indagini hanno portato all’arresto dei tutori, un uomo e una donna di 21 anni, poi rilasciati su cauzione. Le accuse sono di abbandono volontario e maltrattamento di minore.

