Vaccino Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “Se tutto va bene a primavera quello tutto italiano”



Il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani Francesco Vaia, intervenendo a SkyTg24, ha parlato del lavoro sul vaccino anti-Covid: “Se tutto va bene e senza correre, ci auguriamo in primavera di poter cominciare ad avere la formula per andare in commercializzazione di un vaccino tutto italiano”.

Continua a leggere



Il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani Francesco Vaia, intervenendo a SkyTg24, ha parlato del lavoro sul vaccino anti-Covid: “Se tutto va bene e senza correre, ci auguriamo in primavera di poter cominciare ad avere la formula per andare in commercializzazione di un vaccino tutto italiano”.

Continua a leggere

Continua a leggere