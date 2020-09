“Vado a fare una passeggiata” e scompare: per le tracce di William, 14enne autistico



Sono in corso le ricerche del 14enne William Wall, scomparso a Melbourne nella serata di lunedì. Il ragazzino è uscito di casa per la sua passeggiata pomeridiana, ma non è più tornato dalla famiglia. Del caso se ne stanno occupando le forze dell’ordine. In Australia scompaiono ogni anno circa 1600 persone.

