Valeria Liberati, l’amore con Ciavy a gonfie vele: “Adesso mi dice ‘ti amo’ tutti i giorni”



Valeria Liberati racconta in un’intervista a Super Guida Tv del suo amore con Ciavy che, dopo la ripartenza, starebbe andando nel migliore dei modi. Temptation Island lo ha cambiato: “lo ha reso l’uomo che volevo”. I due si erano lasciati al falò di confronto, ma poco tempo dopo avevano deciso di riprovarci insieme: “La paura di perdermi gli ha fatto capire quanto fossi importante per lui”. Nessun rapporto con il single Alessandro Basciano, i due non si sentono più: “Sarebbe stato chiodo scaccia chiodo”.

Continua a leggere



Valeria Liberati racconta in un’intervista a Super Guida Tv del suo amore con Ciavy che, dopo la ripartenza, starebbe andando nel migliore dei modi. Temptation Island lo ha cambiato: “lo ha reso l’uomo che volevo”. I due si erano lasciati al falò di confronto, ma poco tempo dopo avevano deciso di riprovarci insieme: “La paura di perdermi gli ha fatto capire quanto fossi importante per lui”. Nessun rapporto con il single Alessandro Basciano, i due non si sentono più: “Sarebbe stato chiodo scaccia chiodo”.

Continua a leggere

Continua a leggere