“Vendetta non risolve ma soddisfa”: il post del 21enne che ha confessato l’omicidio di Eleonora e Daniele



“Desiderio di vendetta, un piatto da servire freddo. E’ vero che la vendetta non risolve il problema, ma per pochi istanti ti rende soddisfatto”. Una frase che Antonio De Marco, il 21enne presunto assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, ha condiviso su Facebook il 3 luglio scorso, tre giorni prima di chiedere a Daniele la possibilità di affittare nuovamente una stanza nell’appartamento di via Montello, a Lecce.

