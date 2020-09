Venezia, torna l’incubo acqua alta: per la prima volta il Mose potrebbe entrare in funzione



Per venerdì 2 e sabato 3 ottobre il Centro Previsioni e Segnalazione delle Maree del Comune di Venezia annuncia dei picchi di acqua alta: se le condizioni meteo non cambieranno quello di sabato potrebbe superare i 130 centimetri, livello al di sopra del quale per la prima volta potrebbero essere alzate le 78 paratoie del Mose in condizioni di emergenza.

