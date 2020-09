Venier: “Baciavo Nicola Carraro, ma ero fidanzata. Ci fotografarono e chiesero 50 milioni di lire”



Il 19 settembre, Mara Venier e Nicola Carraro festeggeranno vent’anni d’amore. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice di Domenica In ha raccontato alcuni aneddoti sulla loro vita di coppia. Quando iniziarono a frequentarsi, lei era fidanzata: “Eravamo clandestini”. I paparazzi li sorpresero: “Il prezzo per non pubblicare quelle foto? 50 milioni di vecchie lire”.

