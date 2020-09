Verona, arresto cardiaco mentre vota: rianimato dal personale del seggio al telefono col 118



Una persona è stata colpita da un arresto cardiaco all’interno di un seggio elettorale a Verona. È accaduto nel seggio in una scuola in vicolo San Bernardino, nel quartiere San Zeno. La vittima del malore è stata rianimata dalle persone presenti che hanno seguito via telefono le indicazioni della centrale operativa del 118.

