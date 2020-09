Via ai cani anti-Covid negli aeroporti, i dubbi dei virologi. Pregliasco: “Azzardato e rischioso”



Dalla teoria alla pratica; in alcuni aeroporti internazionali come Helsinki e Dubai, per accorciare file e tempi di attesta, si è cominciato ad utilizzare i cani come strumento diagnostico del Covid-19. Il nuovo metodo incontra tuttavia i dubbi di alcuni esperti. “E’una sperimentazione interessante ma ancora in fase di studio. In questa fase delicata, mi sembra rischioso e azzardato”, ha commentato il virologo Fabrizio Pregliasco.

