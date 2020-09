Viareggio, padre impone alla figlia 15enne di sposare un 50enne, lei chiama il 113



L’uomo è stato allontanato da casa con un provvedimento d’urgenza della procura. Fondamentale per fare scattare la misura eseguita oggi dalla polizia di Stato a Viareggio, la denuncia della 15enne che ha raccontato che durante la lite in casa l’uomo ha impugnato anche un coltello per minacciarla.

