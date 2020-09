Vibo Valentia: sesso con un sedicenne, arrestato Don Felice La Rosa, ex parroco



Sorpreso in auto con un sedicenne bulgaro: Don Felice La Rosa, 44enne ex parroco di Zungri (Vibo Valentia) è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Gioia Tauro con l’accusa di atti sessuali con minori stranieri Il religioso è imputato anche per detenzione di materiale pedopornografico.

