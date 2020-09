Vicenza, cade da 15 metri dal santuario di Monte Berico: muore 24enne



Non è ancora chiaro quanto avvenuto nella serata di ieri sulla terrazza del santuario di Monte Berico, uno dei simboli sacri di Vicenza. La vittima è ragazzo sudamericano di 24 anni. In corso le indagini, il pm ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane per far luce sulla sua morte.

Continua a leggere



Non è ancora chiaro quanto avvenuto nella serata di ieri sulla terrazza del santuario di Monte Berico, uno dei simboli sacri di Vicenza. La vittima è ragazzo sudamericano di 24 anni. In corso le indagini, il pm ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane per far luce sulla sua morte.

Continua a leggere

Continua a leggere