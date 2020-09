Vicenza, interviene per sedare una lite tra fidanzati: anziano preso a calci e pugni



Un anziano di 73 anni è stato aggredito da un 25enne in pieno giorno a Venezia dopo aver cercato di sedare la lite tra due fidanzati. L’episodio è stato ripreso dallo smartphone di alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Il giovane è stato individuato e arrestato per lesioni aggravate mentre la vittima ha riportato frattura del femore e ferite al capo. Il sindaco Francesco Rucco: “Qualcosa non va da un punto di vista giudiziario e sulla certezza della pena”.

