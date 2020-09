Vicenza, macabra scoperta sull’argine del fiume: passanti scoprono cadavere di un uomo



Lo sconosciuto è un uomo di un uomo di mezza età di cui non si conosce ancora l’identità. Il corpo senza vita è stato notato sulla sull’erba nei pressi dell’Università, in via dello Stadio, da alcuni passanti. L’avvistamento è avvenuto intorno alle 16 di lunedì. Non si esclude alcuna ipotesi investigativa.

Continua a leggere



Lo sconosciuto è un uomo di un uomo di mezza età di cui non si conosce ancora l’identità. Il corpo senza vita è stato notato sulla sull’erba nei pressi dell’Università, in via dello Stadio, da alcuni passanti. L’avvistamento è avvenuto intorno alle 16 di lunedì. Non si esclude alcuna ipotesi investigativa.

Continua a leggere

Continua a leggere