Viviana e Gioele, il luminol ha escluso sangue in auto. La famiglia: “Potevamo salvarli”



Gli inquirenti infatti hanno analizzato di nuovo la Opel Corsa di Viviana Parisi icon il luminol ma anche questa volta non è stata individuata alcuna traccia di sangue. La famiglia Mondello accusa: “Quando sono scomparsi, ci siamo messi in macchina per raggiungere l’autostrada, ma siamo stati bloccati e rimandati a casa. La prima sera era fondamentale, si poteva sentire il pianto del bambino. La notte non c’era nessuno. Sicuramente li avremmo trovati vivi”.

