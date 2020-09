Viviana e Gioele, parla Daniele Mondello: “Mamma stupenda, escludo l’omicidio-suicidio”



Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, in una intervista a “Porta a Porta” esclude ancora una volta l’ipotesi dell’omicidio-suicidio: “Viviana era una mamma stupenda e meravigliosa. In 4 anni non ha mai toccato con un dito mio figlio”. “Non mi fermerò mai per la verità, anche se sono stanco”, ha aggiunto l’uomo.

