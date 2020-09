William ritrovato cadavere: il 14enne autistico scomparso martedì: “Morte non sospetta”



È stato ritrovato a 55 chilometri da Melbourne il corpo di William Wall, il 14enne autistico scomparso nella serata di martedì. La morte dell’adolescente non è stata trattata come sospetta dalla polizia che ha preparato un rapporto per i medici legali. I civili hanno collaborato alle operazioni nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.

