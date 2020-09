Yara, la sorella di Bossetti vuole un nuovo cognome: “Mi lascerò il passato alle spalle”



“Voglio lasciarmi il passato alle spalle: cambio cognome”. Lo ha detto, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’, Laura Bossetti, sorella gemella di Massimo Giuseppe Bossetti, l’ex operaio condannato nel 2018 per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, uccisa il 26 novembre 2010. “Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il dolore di avere un figlio in carcere. Comunque è la verità”.

Continua a leggere



“Voglio lasciarmi il passato alle spalle: cambio cognome”. Lo ha detto, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’, Laura Bossetti, sorella gemella di Massimo Giuseppe Bossetti, l’ex operaio condannato nel 2018 per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, uccisa il 26 novembre 2010. “Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il dolore di avere un figlio in carcere. Comunque è la verità”.

Continua a leggere

Continua a leggere