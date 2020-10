A 230 Km/h per salvare una vita, Lamborghini della polizia trasporta organo a tempo di record



L’impresa martedì mattina quando la volante super veloce ha prelevato l’organo espiantato a un donatore all’ospedale civile di Padova e poi a sirene spiegate è partita verso la Capitale dove infine lo ha consegnato al personale medico del Policlinico Gemelli di Roma che era in attesa di per procedere all’impianto dell’organo nel paziente in attesa.

