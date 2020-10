Accoltellato Michael De Giorgio, ex di Temptation Island: “Ferito con le forbici, è stata la mia ex”



Michael De Giorgio, ex volto di Temptation Island, racconta a Fanpage.it l’aggressione subita. Sostiene che ad aggredirlo sia stata la sua ex fidanzata durante una lite in auto, seguita a un primo litigio avvenuto in casa dell’uomo poche ore prima. “Mi ha colpito con un paio di fornici che aveva preso da casa mia, i carabinieri hanno chiamato l’ambulanza”, dichiara. In merito alla vicenda è già stato aperto un procedimento penale.

