“Adriana Volpe è tornata single”: il matrimonio con Roberto Parli sarebbe finito



Il settimanale Chi rivela che tra la conduttrice e il marito Roberto Parli l’amore sarebbe giunto al capolinea. I due si sarebbero lasciati definitivamente optando per la lontananza: “Lui vive a Montecarlo, lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina”, per stare vicino alla figlia Gisele. Le voci sulla loro rottura circolavano da tempo e la stessa Adriana Volpe aveva confermato la crisi: “La nostra famiglia è stata messa in ginocchio”. Eppure lo scorso luglio avevano festeggiato 12 anni di matrimonio con tanto di dolci dediche su Instagram.

