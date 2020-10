Affitti brevi, stretta nei centri storici: per il Fisco chi ha oltre 4 case è fiscalmente un’impresa



Con il decreto agosto arriva una nuova norma sugli affitti brevi. Chi mette più di quattro case in affitto sarà trattato fiscalmente come un’impresa. Basta quindi ai regimi fiscali agevolati delle attività occasionali: per l’Agenzia delle entrate chi affitta più di quattro case è da considerarsi un’impresa che deve quindi versare al Fisco di conseguenza.

