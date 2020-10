AGENTE IMMOBILIARE, OGGI

Questo il titolo del prossimo focus group organizzato da BV INVEST, la società di consulenza e formazione guidata da Bruno Vettore, ed IMMOBILIOVUNQUE.IT, il nuovo portale immobiliare ad alto potenziale di sviluppo, recentemente lanciato sul mercato con il claim “ Parlane con il tuo Agente Immobiliare di fiducia”

“Personalmente ritengo che gli Agenti Immobiliari esprimano valori professionali importanti. Ne ho visto la crescita negli ultimi trent’anni e la maggior parte di essi ha competenze e qualità apprezzabili” afferma Bruno Vettore, testimonial della campagna del nuovo portale che vuole mettere l’Agente Immobiliare al centro del sistema.

“L’Agente Immobiliare deve saper generare nel cliente la fiducia, elemento primario e fondamentale per avviare un proficuo e corretto rapporto tra le parti. Qualcuno dirà che non tutti gli Agenti Immobiliari meritano questa fiducia, ma ricordo che le persone scorrette esistono in tutti i settori e non devono influenzare l’analisi ed il giudizio su una intera categoria. Ringrazio il management di ImmobiliOvunque per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nel rendere protagonisti gli Agenti Immobiliari.” continua Vettore.

“Credo inoltre che la categoria abbia un grande problema di comunicazione, poiché nel suo complesso è molto meglio di quello che spesso appare. C’è un lavoro da compiere in questa direzione e si deve dare una forte accelerazione al riguardo” conclude Vettore.

Di questo ed altro si parlerà nel prossimo focus group che si terrà il 17 novembre a Milano.

La partecipazione è gratuita ed i posti sono limitati.