Al Teatro Palladium torna Flautissimo: il 24 ottobre i protagonisti del flauto, il 25 in prima romana Sinisi con “Amleto” e tanti altri

“Flautissimo 2020 – La città e il desiderio” XXII edizione

Direzione artistica Stefano Cioffi

Dal 24 ottobre al 28 novembre

Teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano 8

Biglietti da 15€ a 20€

Il 24 ottobre a Roma al Teatro Palladium prende il via la ventiduesima edizione di Flautissimo, manifestazione che affonda le sue radici nella musica classica, e che anno dopo anno ha rivolto il suo sguardo anche ai nuovi linguaggi dello spettacolo contemporaneo per presentare oggi un calendario fatto anche di teatro per tutte le età, musica d’autore e performance crossdisciplinari.

L’apertura del festival, il 24 ottobre (ore 18 e 21) è affidata alle esibizioni di quattro importanti protagonisti dello strumento, i flautisti Silvia Careddu, Matteo Evangelisti, Adriana Ferreira e Riccardo Ghiani che, accompagnati al pianoforte da Francesca Carta, eseguiranno musiche di Schubert, Mozart, Beethoven, Jolivet, Arrieu, Gaubert, Debussy e Connesson.

Flautissimo continua con un programma che comprende importanti nomi del panorama teatrale e musicale italiano. Il 25 ottobre, per la prima volta a Roma , Michele Sinisi porta in scena una personalissima versione di “Amleto”; il 7 novembre una prima assoluta con una delle principali protagoniste del teatro contemporaneo, Maria Paiato con “Tre piani” (dell’autore israeliano Eskhol Nevo) con la regia di Stefano Cioffi e le creazioni musicali elettroniche dal vivo di Dario Felli. L’8 novembre il festival celebra il centesimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari con la messa in scena de “La torta in cielo“: a distanza di 10 anni dalla prima nella sala Santa Cecilia del Parco della Musica, Galatea Ranzi accompagnata dalle musiche di Luigi Marinaro e Gabriele Coen in una vivida e schioppiettante interpretazione di una delle storie più incantevoli di Gianni Rodari.

Il 15 novembre “Amore non amore“, un viaggio sorprendente nel sentimento amoroso con le poesie di Franco Marcoaldi e le canzoni del repertorio classico napoletano interpretate da Peppe Servillo, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano. Anche questo spettacolo sarà in scena a Roma per la prima volta. Il 21 e 22 novembre un’altra prima assoluta del festival: “Caligola in quarantena” di Guglielmo Poggi, astro nascente della cinematografia e del teatro italiano, che orchestra (insieme a Stefano Cioffi) uno spettacolo mirabile, catalizzante e catartico, che invita gli spettatori a ragionare su quale sia il limite tra il desiderio e i primi bagliori della follia. Il programma di teatro e musica al Palladium, si chiude il 28 novembre con “Django Reinhardt, Il Fulmine a tre dita” con l’acclamato Giorgio Tirabassi che, insieme alle chitarre di Moreno Viglione e Gianfranco Malorgio e al violino di Mauro Carpi, porta sul palco la vita e le sonorità di colui che è stato uno dei più iconici chitarristi della storia.

Da sempre l’ambizione di Flautissimo è realizzare una programmazione rivolta alla contemporaneità: un contenitore di idee e suggestioni per ragionare sulla nostra società godendo della bellezza dello spettacolo dal vivo, sia questo musica, teatro, performance o tutto quanto messo insieme. Ogni anno, quindi, il festival ha un titolo differente, a seconda dell’idea intorno alla quale è stato pensato e realizzato: per questa edizione 2020 Stefano Cioffi, direttore artistico del festival, ha scelto “La città e il desiderio”.

Cosa vediamo fuori dalla nostra porta? Altre porte, finestre, cancelli, realtà invisibili dietro le quali si celano storie sconosciute di ordinaria quotidianità, persone che si amano o si respingono, si cercano, si perdono, si ritrovano. Tutti vogliono altro. Il desiderio di possedere si ripresenta sotto mutate sembianze, è l’amore, è l’ambizione, è il potere, è il profitto, è storia, è memoria, un po’ l’uno e un po’ l’altro, e tutto quanto insieme… quanta tensione nella nostra vita! Ma senza tensioni cosa racconteremmo? Eccole, allora, le nostre città, belle e violente, di giorno o di notte, tutte da esplorare, lontano dai luoghi comuni delle cartoline col Colosseo, col Canal Grande o la Tour Eiffel, basta guardare tra la gente, quella di tutti i giorni, quella che vedi in ascensore, o in fila al supermercato, al semaforo o in metropolitana. Chi saluta e chi inveisce, chi arriva e chi parte, un mondo conosciuto a tutti ma raramente guardato da vicino. In un turbinio di stupendi spettacoli, letture ed esplorazioni partecipate della città, Flautissimo guarda alla contraddizione e la distilla in Arte, accompagnando gli spettatori in una dimensione onirica, nuova ed appassionante. Provare per credere.”

L’Accademia Italiana del Flauto è una realtà culturale fondata a Roma nel 1988 per la promozione e la diffusione dell’arte, del teatro, produzione di spettacolo dal vivo, fotografia, didattica, musica, live performing ed editoria. Ha realizzato manifestazioni di successo quali il Concorso Internazionale di Flauto Syrinx, La Giornata di Syrinx, Fiatifestival, Tuttodunfiato e dal 1991 Flautissimo, diventato il principale festival europeo dedicato al flautismo. Nel corso degli anni Flautissimo è diventata una manifestazione multidisciplinare che abbraccia, oltre alla musica, letteratura, teatro e altre espressioni artistiche contemporanee con l’uso di nuovi media.

Tra i partenariati più importanti troviamo la Fondazione Museo della Shoah, Zètema srl, Associazione Civita, il Centro Ebraico Il Pitigliani, Centro di Cultura Ebraica di Roma, Artforum Würth, Fondazione Istituto Svizzero di Roma, The Brannen-Cooper Fund, Fondation Nestlé pour l’Art, Fondazione Nuovi Mecenati – Ambasciata di Francia e di Norvegia, British Council, St. Louis-de-France Istituto di Cultura Francese presso la Santa Sede, Istituto di Cultura Austriaco, Istituto Danese di Cultura, Accademia Belgica, Accademia di Ungheria, Festival Flatus del Cantone Vallese (Sion, Svizzera), Consiglio Italiano per i Rifugiati CIR-ONLUS (UNHCR), Ambasciata di Slovenia.

Flautissimo 2020 è una produzione Accademia Italiana del Flauto, realizzata in collaborazione con Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e il sostegno della Regione Lazio.

PROGRAMMA

24 ottobre 2020 – Biglietti per ogni concerto: €20/15

ore 18 : LA VILLE DE LA FLÛTE N°1 [concerto di apertura festival]

Silvia Careddu flauto

Adriana Ferreira,flauto

Francesca Carta pianoforte

Musiche di Schubert, Mozart, Arrieu, Gaubert, Connesson

ore 21 : LA VILLE DE LA FLÛTE N°2

Matteo Evangelisti flauto

Riccardo Ghiani flauto

Francesca Carta pianoforte

Musiche di Beethoven Jolivet Debussy

25 ottobre ore 18 e 21 – [prima a Roma] –Biglietti: €20/15

AMLETO

di e con Michele Sinisi da William Shakespeare

assistenza Marcella Nocera

costumi Luigi Spezzacatene

7 NOVEMBRE ore 18 e 21 – [prima assoluta] – Biglietti: €20/15

TRE PIANI [terzo capitolo]

con Maria Paiato

di Eskhol Nevo

regia di Stefano Cioffi

sound Dario Felli

luci Luca Barbati

8 novembre ore 12 e 18 – [per famiglie] – Biglietti: €20/15 Pacchetto famiglia [8 euro a persona max 4 biglietti]

LA TORTA IN CIELO

di Gianni Rodari (nel centesimo anniversario dalla nascita)

con Galatea Ranzi

Gabriele Coen sax soprano

Luigi Marinaro percussioni

adattamento testo Ennio Speranza

regia Stefano Cioffi

15 novembre ore 18 e 21 – [prima a Roma] – Biglietti: €20/15

AMORE NON AMORE

con Peppe Servillo e Franco Marcoaldi

Cristiano Califano chitarra

Amore non Amore è un omaggio spassionato al sentimento che tutti, in forme diverse, conosciamo e ricerchiamo.

21 novembre ore 21 – [prima assoluta] – Biglietti: €20/15

22 novembre ore 18

CALIGOLA IN QUARANTENA

Testo di Guglielmo Poggi

con Guglielmo Poggi

regia Stefano Cioffi

28 novembre ore 21 – [prima rivisitata]– Biglietti: €20/15

DJANGO REINHARDT, Il Fulmine a tre dita

Giorgio Tirabassi voce recitante e chitarra

Moreno Viglione chitarra solista

Gianfranco Malorgio chitarra ritmica

Renato Gattone contrabbasso

Gian Piero Lo Piccolo clarinetto

