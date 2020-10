Andrea e Dario, la coppia che ha ispirato il Papa su unioni civili, chiese: “Il Parroco vi accetta?”



“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia”. Le parole del Papa in una sequenza del docufilm ‘Francesco’ del regista russo Evgeny Afineevsky, Lo spunto cinematografico è una telefonata di Bergoglio ad Andrea e Dario, una coppia gay con tre figli piccoli, che avevano scritto al pontefice per raccontare il proprio disagio a portare i bambini in parrocchia per i pregiudizi degli altri cattolici…

