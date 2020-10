Angela da Mondello fa marcia indietro: “Il Covid c’è, mettete la mascherina”



L’involontaria protagonista dell’estate, divenuta celebre per la sua frase negazionista sul Covid, che aveva precisato di aver pronunciato in clima scherzoso, pubblica un video in cui consiglia a tutti di usare le precauzioni contro il virus, soprattutto dopo la crescita dei contagi vistosa di questi ultimi giorni.

