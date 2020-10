Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme alla comunione di Andrea



La ex coppia, a sette mesi dall’annuncio della separazione, appare di nuovo riunita per festeggiare la prima comunione del figlio Andrea D’Alessio. I genitori del ragazzo hanno pubblicato le foto del party con messaggi tenerissimi per il bambino: nelle immagini pubbliche non appaiono mai insieme ma è evidente l’intento di superare le divergenze per restare accanto al figlio.

Continua a leggere



La ex coppia, a sette mesi dall’annuncio della separazione, appare di nuovo riunita per festeggiare la prima comunione del figlio Andrea D’Alessio. I genitori del ragazzo hanno pubblicato le foto del party con messaggi tenerissimi per il bambino: nelle immagini pubbliche non appaiono mai insieme ma è evidente l’intento di superare le divergenze per restare accanto al figlio.

Continua a leggere

Continua a leggere