Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, la showgirl pubblica le prime foto di una cena romantica

Belén Rodriguez pubblica le prime Instagram Stories in cui si mostra in compagnia dell’ormai noto hair stylist Antonino Spinalbese. La showgirl si trova a Roma per registrare le puntate di ‘Tu si que vales’. Antonino l’ha raggiunta e insieme si sono goduti una cena romantica a lume di candela in un ristorante del centro a base di cibo italo-francese. Nei video girati da Belén, lei si appoggia dolcemente alla sua spalla, lui le imbocca il dessert con il cucchiaino. A fine serata, Antonino ricambia pubblicando su Instagram la sua inconfondibile silhouette.

