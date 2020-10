Biella, a 93 anni si laurea in economia con 110 e lode: “Lo dedico a mia moglie morta di tumore”



Benito Rimini, 93 anni, ha conseguito poche settimane fa la terza laurea della sua vita, quella triennale in Filosofia e Comunicazione all’Università di Piemonte Orientale, con 110 e lode. Nel 1954 si era già laureato in Scienze economiche e commerciali e nel 1990 aveva bissato con quella in Sociologia.

Continua a leggere



Benito Rimini, 93 anni, ha conseguito poche settimane fa la terza laurea della sua vita, quella triennale in Filosofia e Comunicazione all’Università di Piemonte Orientale, con 110 e lode. Nel 1954 si era già laureato in Scienze economiche e commerciali e nel 1990 aveva bissato con quella in Sociologia.

Continua a leggere

Continua a leggere