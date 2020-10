Bimbo abbandonato in strada a Verona, i genitori coppia di 30enni: “Non abbiamo soldi”



Rintracciati i genitori del bimbo di appena 4 mesi abbandonato in strada a Verona. Si tratta di una coppia originaria della Romania, in Italia da più di un anno. I due, vivrebbero in una precaria situazione economica che li avrebbe spinti al gesto. Il bimbo intanto sta bene anche se rimane ricoverato in ospedale.

