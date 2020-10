Bollettino Coronavirus, oggi 10.925 contagi e 47 morti per Covid: i dati di sabato 17 ottobre



I dati del bollettino di oggi, sabato 17 ottobre, diramato dal ministero della Salute: nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.925 contagi su 165.837 tamponi eseguiti, i morti per Covid sono 47 in più rispetto a ieri. La Lombardia supera i 2.600 contagi giornalieri ed è la prima regione per numero di infezioni, seguita dalla Campania e dal Piemonte.

