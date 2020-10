Bollettino Coronavirus, oggi 17.012 contagi e 141 morti per Covid: i dati di lunedì 26 ottobre



Nuovo record di casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.012 contagi su 124.686 tamponi, che portano il totale a 542.789 dall’inizio dell’epidemia. 141 i morti (37.479 in totale). La Lombardia, con oltre 3mila infetti, resta la regione più colpita. Forte aumento in Toscana con oltre 2mila casi.

Continua a leggere



Nuovo record di casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.012 contagi su 124.686 tamponi, che portano il totale a 542.789 dall’inizio dell’epidemia. 141 i morti (37.479 in totale). La Lombardia, con oltre 3mila infetti, resta la regione più colpita. Forte aumento in Toscana con oltre 2mila casi.

Continua a leggere

Continua a leggere