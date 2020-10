Bologna, aveva assoldato tre killer per uccidere il suo debitore: tutti arrestati



A Molinella, nel bolognese, un imprenditore 44enne avrebbe assoldato tre killer per uccidere un collega che gli doveva una somma ingente. È successo il 19 giugno 2019, quando il debitore è stato investito da un’auto mentre andava al lavoro in bicicletta, riportando poi solo delle ferite guarite in 60 giorni. Secondo i carabinieri, l’incidente non è avvenuto per caso: i tre uomini alla guida del veicolo sarebbero stati proprio i sicari assoldati dal suo creditore, verso i quali sono state emesse tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il mandante si trova agli arresti domiciliari.

